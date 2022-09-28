



Meta раскрыла масштабную сеть дезинформации РФ

Корпорация Meta во вторник сообщила о разоблачении крупнейшей сети распространения дезинформации в Facebook и Instagram с начала вторжения РФ в Украину.



Сеть "маскировала" свои сообщения под сайты известных западных изданий, говорится в отчете Meta.



Как утверждается, сеть насчитывала 1633 аккаунта, 703 страницы и одну группу в Facebook и 29 аккаунтов в Instagram. На продвижение было потрачено около 105 тысяч долларов.



Сеть распространяла сообщения на разных языках, включая русский и украинский. На сайтах размещались статьи с критикой в адрес Украины и украинских беженцев, а также материалы с восхвалением России