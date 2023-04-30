



Меркель призвала к дебатам по окончанию войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала к открытым дебатам по урегулированию российской агрессии против Украины. Такое заявление она сделала во время мероприятия на Лейпцигской книжной ярмарке, сообщает DW.



"Для меня было бы важно, по крайней мере, я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свои мысли", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о том, как завершить войну.



Она отметила, что если кто-то вроде бывшего главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера говорит, что мы должны понимать в какой-то момент нам также придется вести переговоры, то "не надо сразу шикать".



"Это не всегда люди, которые поддакивают Путину", – сказала Меркель.



Отвечая на упреки в зависимости Германии от российского газа накануне войны в Украине, Меркель заявила, что хотела бы покупать газ у кого-то, кроме России, когда была на должности, но у России было дешевле всего.



"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы делали ранее, и Нидерландов. Но их уже не было. Вопрос для нас был: дороже СПГ - на треть дороже - или дешевле российский газ", - сказала бывшая канцлер.



При этом она считает, что делала достаточно, чтобы этой войны не произошло, и "тот факт, что это не удалось, не является доказательством того, что это было неправильно".



