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"Мэр" Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС
06.06.2023 07:14 Аркадий Бочаровский

"Мэр" Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

"Мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.

Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховскую ГЭС взорвали. Некоторые опубликовали кадры дамбы, якобы взорванной украинскими военными.

"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - сказал Леонтьев.

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