



"Мэр" Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

"Мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.



Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховскую ГЭС взорвали. Некоторые опубликовали кадры дамбы, якобы взорванной украинскими военными.



"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - сказал Леонтьев.