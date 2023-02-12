



"Мэр" Мариуполя Моргун выразил надежду на появление в городе базы ЧФ России

"Мэр" Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота России.



По словам Моргуна, база Черноморского флота могла бы быть создана на Азовском судоремонтном заводе, где сохранилось много всего необходимого, в том числе пирсы, доки, административные здания и даже станки 12-метровые, которые валы точат. Он выразил уверенность, что все это будет работать, передает РИА «Новости».



Азовский судоремонтный завод в Мариуполе специализируется на судоремонте, судостроении, машиностроении.



Сейчас Черноморский флот РФ имеет базы в Севастополе и Новороссийске.



Напомним, в январе врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что в Мариуполе будет восстановлена работа Азовского судоремонтного завода и порта.