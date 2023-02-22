



Медведев: Россию порвут на части, если она остановит военные действия без победы

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал речь президента США Джо Байдена. В частности Медведев высказал мнение, что Россию порвут на части, если она остановит так называемую “специальную военную операцию” в Украине без победы.



“И ещё. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: “Если Россия остановит своё вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины, — заявил Медведев. - ”Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, её порвут на части”.



Медведев добавил, что “если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится”.

