



Медведев: Россия переименует Украину в “бандеровский рейх”

Бывший президент России Дмитрий Медведев в субботу вновь сравнил Украину с нацистской Германией, когда предложил переименовать Украину в "Schweinisch Bandera-Reich" (Свиной Бандера-Рейх) в ответ на украинскую петицию, призывающую украинское правительство переименовать всю Российскую Федерацию в "Московию".



В пятницу Зеленский ответил на петицию после того, как она собрала 25 000 подписей, необходимых для получения ответа от украинского правительства. В петиции, в которой Россия обвиняется в краже идентичности всех русов в Восточной Европе, содержится призыв к украинцам “восстановить свою идентичность и нашу историю”.



Медведев, который в своем твите назвал еврейско-украинского президента “главным нацистом в Киеве”, предупредил, что ответ России на такой шаг Украины будет око за око.



«[Зеленский] поручил рассмотреть вопрос об официальном переименовании России в Московию. Каким будет наш ответ? Украину тоже переименовать, но не в Укроленд и уж точно не в Малороссию», — написал Медведев.



“ Just Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! “ — предположил Медведев, имея в виду Степана Бандеру , украинского крайне правого лидера военного времени, чье боевое крыло Организации украинских националистов сотрудничало с нацистской Германией во время Второй мировой войны.



Несмотря на “международно-правовые последствия” переименования Российской Федерации, как отметил Зеленский, президент поручил “всесторонне обработать” ходатайство своему премьер-министру Денису Шмыгалю относительно законности такого шага.





