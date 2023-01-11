



Медведчука лишили гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Виктора Медведчука и еще трех пророссийских депутатов - Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.



Информацию об этом Зеленский подтвердил лично в своем обращении к украинскому народу.



По словам президента Украины, решение было принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".



Теперь четверых депутатов должны лишить мандатов. Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами "Оппозиционной платформы - За жизнь", а Деркач является внефракционным депутатом.



Как пишет ВВС, все четверо политиков находятся за пределами Украины. Их обвиняют в государственной измене.