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Медведчука лишили гражданства Украины
11.01.2023 12:05 Ольга Белозерова

Медведчука лишили гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Виктора Медведчука и еще трех пророссийских депутатов - Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Информацию об этом Зеленский подтвердил лично в своем обращении к украинскому народу.

По словам президента Украины, решение было принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".

Теперь четверых депутатов должны лишить мандатов. Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами "Оппозиционной платформы - За жизнь", а Деркач является внефракционным депутатом.

Как пишет ВВС, все четверо политиков находятся за пределами Украины. Их обвиняют в государственной измене.

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