



Массовые захоронения в Изюме: как долго будут эксгумировать тела

В освобожденном от россиян Изюме Харьковской области тела эксгумировать будут еще около двух недель.

Об этом рассказал мэр города Валерий Марченко.

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, потому их ищут", - сообщил он.

По словам Марченко, из 45 тысяч местных жителей сейчас в городе остаются до 15 тысяч человек. Постепенно местные начали возвращаться.

"Все не вернутся, многим негде жить - разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели. Сейчас ведутся работы по газификации. С многоэтажками по газификации проблема - все сети там разбиты, за столь короткое время отремонтировать их невозможно. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 человек", - добавил мэр.