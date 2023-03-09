



Массированный ракетный удар по городам Украины

Ночью 9 марта во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде областей раздались взрывы, в Одесской области и Харькове есть попадания в объекты энергетики.



Социальные сети сообщают о том, что взрывы прогремели в Одессе, Запорожье, Харькове, Киеве, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Тернополе. Идёт массированный комбинированный ракетный удар с применением ложных целей и БПЛА, известно о полете дронов-камикадзе над Житомирской областью вместе с ракетами.



Пока что прилёты были в Одессе и области а также Харькове.



В результате массированного ракетного удара попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры Одесской области, а также повреждены жилые дома.



Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.



"К счастью, пострадавших нет. Пока действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбивание ракет. Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях!", — говорится в сообщении.



Также в области работает ПВО.