



Масштабная тревога по всей Украине, в Киеве слышны взрывы

Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена на всей территории Украины.



Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что опасность еще не миновала и призвал оставаться в укрытиях.



В Винницикой области прозвучали взрывы.



В Киеве прозвучала серия взрывов.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы в столице прозвучали в Дарницком и Днепровском районах.



По информации КГВА, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе Киева. Данные о потерпевших и разрушениях уточняются.



В КГВА сообщили, что из-за падения обломков произошло возгорание нежилого строения в Деснянском районе столицы.



Кличко отметил, что произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе.



По данным КГВА, ракетная атака была совершена с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.



После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА. По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были уничтожены.