Масштабная тревога по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена на всей территории Украины.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что опасность еще не миновала и призвал оставаться в укрытиях.
В Винницикой области прозвучали взрывы.
В Киеве прозвучала серия взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы в столице прозвучали в Дарницком и Днепровском районах.
По информации КГВА, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе Киева. Данные о потерпевших и разрушениях уточняются.
В КГВА сообщили, что из-за падения обломков произошло возгорание нежилого строения в Деснянском районе столицы.
Кличко отметил, что произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе.
По данным КГВА, ракетная атака была совершена с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.
После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА. По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были уничтожены.