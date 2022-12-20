



Маск передает Украине еще 10 тысяч Starlink в ближайшее время

Украина получит еще более 10 000 Starlink в ближайшее время, соглашение об этом достигнуто с компанией Илона Маска. Об этом сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров, добавив, что общался с американским миллиардером напрямую, передает Bloomberg.



«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию», - рассказал министр.



Хотя контракта, по словам Федорова, еще нет, правительства нескольких стран ЕС согласились разделить платеж за спутниковые системы, все финансовые вопросы решены. Но весной на это понадобятся дополнительные средства.



Новая партия Starlink будет использоваться для стабилизации соединения в критических ситуациях.



