



Марка "Русский военный корабль иди..!" получила "Оскар"

Филателистический Оскар: марку "Русский военный корабль, иди..!" отметили высокой наградой

Знаменитая марка получила гран-при награду на международной премии "Азиаго" в Италии



Международное жюри филателистической художественной премии "Азиаго" в Италии оценило уникальную идею, ставшую реакцией Украины на российскую военную агрессию, которую удалось воплотить в почтовой марке.



Легендарная украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди…!" получила гран-при награду на международной премии "Азиаго" в Италии, известную также под названием "филателистический Оскар". Об этом сообщают в пресс-службе "Укрпочты".



В компании отмечают, что жюри высоко оценили особую идею воплощения, ставшую реакцией Украины на российскую военную агрессию.



"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", - сообщили в пресс-службе "Укрпочты". Эскиз для почтовой марки создал Борис Грох.



В состав международного жюри вошли издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники. В конкурсе приняли участие 35 стран. Торжественная церемония прошла 23 июля на муниципальной площади Азиаго в провинции Виченца. Награду для "Укрпочты" получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.



В компании отметили, украинские марки не первый раз отмечают международными наградами. В частности, "Укрпочта" получила международную премию "World Post & Parcel Awards 2023" и стала лучшей в категории "Филателистическая кампания 2022 года".



Напомним, 14 июня в Таллинне "Укрпочта" получила сразу 3 награды "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марка "Русский военный корабль иди на.." была признана лучшей маркой в мире. А саму компанию отметили наградой в номинации "Лучший почтовый оператор мира" за стойкость, доставку по всему миру, несмотря на закрытие аэропортов, и за работу на освобожденных территориях, а также в номинации Лидер в индустрии.