



“Мариупольского мясника” приютили в ЧВК Вагнера

Уволенный заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, теперь получил новую должность ЧВК Вагнера. Об этом сообщил Александр Симонов.



Отмечается, что Мизинцев получил должность заместителя командира ЧВК Вагнера.



В настоящее время он занимается дополнительной подготовкой подразделений военной компании, которых затем отправляют на войну в Украину.



30 апреля министерство обороны России подтвердило отставку замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение войска, Михаила Мизинцева. На его должность уже был назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков.



Известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и распорядился бомбить роддом и драмтеатр, где прятались местные жители со своими детьми. После этого за Мизинцевым закрепилось прозвище “мясник Мариуполя”.