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“Мариупольского мясника” приютили в ЧВК Вагнера
07.05.2023 04:39 Наталья Богинская

“Мариупольского мясника” приютили в ЧВК Вагнера

Уволенный заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, теперь получил новую должность ЧВК Вагнера. Об этом сообщил Александр Симонов.

Отмечается, что Мизинцев получил должность заместителя командира ЧВК Вагнера.

В настоящее время он занимается дополнительной подготовкой подразделений военной компании, которых затем отправляют на войну в Украину.

30 апреля министерство обороны России подтвердило отставку замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение войска, Михаила Мизинцева. На его должность уже был назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Известно, что именно он руководил осадой Мариуполя  и распорядился бомбить роддом и драмтеатр, где прятались местные жители со своими детьми. После этого за Мизинцевым закрепилось прозвище “мясник Мариуполя”.

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