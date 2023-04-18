



Макрон с помощью Китая хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров летом

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.



Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, знакомых с намерениями французского лидера.



По словам собеседников агентства, Макрон поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну работать с ведущим китайским дипломатом Ваном И над созданием рамок, которые можно было бы использовать как основу для будущих переговоров.



Французская стратегия, по словам анонимных источников, предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет по плану.



Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном И, но отказался комментировать детали. Он добавил, что союзники Франции "проинформированы о любой" французской инициативе.



Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации, и ему "трудно проверить ее достоверность".



Во время своего недавнего визита в Китай Эммануэль Макрон не смог убедить лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает издание. Главы двух государств не разговаривали с начала полномасштабного вторжения России более года назад.



Как уточняет агентство, не известно, поддерживают ли план Макрона официальный Киев и его союзники. Многие из них ранее отвергли предложения о прекращении огня ввиду того, что оно может позволить России сохранить оккупированные территории.



По мнению источников, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в частности, от успешного весеннего наступления украинских войск.



