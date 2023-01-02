



Макеевка: HIMARS прилетел когда мобилизованные праздновали Новый Год

Z-каналы сообщают подробности о массовой гибели военнослужащих в здании ПТУ в Макеевке в результате ракетного обстрелаа ВСУ.



Канал Grey Zone сообщает: "По сути, в новогоднюю ночь противник выпустил от двух пакетов РСЗО M-142 «HIMARS» по заданию ПТУ в Макеевке (предпоследнее фото). По моей информации пакета была всё-таки три, то есть – 18 ракет. Сбитых – 0. Что даже меньше, чем обычно. Прилёты были в аккурат 31 декабря 00:00 – до, в и после.



Ни о каких 500-600 погибших речь, конечно, не идёт. Это трюк противника, как и 99% инцидентов в новогоднюю ночь в России, которых не было. А то вчера читал, что в Петербурге уже финские снайперы биатлонисты, Москва и вовсе уничтожена.



Но, тем не менее, в здании находилось более 100 человек, приблизительно 120-150. Даже самые позитивные наши каналы уклончиво обозначают потери как – существенные, большие, тяжёлые. По ряду источников, речь может идти о 50-70 человек на данный момент. Здание разрушено полностью. Там праздновали Новый Год расквартированные мобилизованные, и те, кто туда пришёл поскакать на православном синем коне."





