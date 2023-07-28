



МАГАТЭ зафиксировала взрывы возле Запорожской АЭС

В районе оккупированной россиянами Запорожской АЭС слышали взрывы, которые зафиксировали наблюдатели миссии МАГАТЭ. Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков.



Он отметил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля. Также наблюдатели обнаружили мины на территории станции.



"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - заявил Кориков.



Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его данным, оккупанты поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.



Ранее наблюдатели МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции. Однако несколько дней назад экспорты сообщили, что обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС.