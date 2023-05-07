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МАГАТЭ: Ситуация с украинской ЗАЭС становится непредсказуемой
07.05.2023 10:01 Евгения Маркова

МАГАТЭ: Ситуация с украинской ЗАЭС становится непредсказуемой

Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили информацию о том, что из Энергодара, где проживает большинство персонала станции, началась эвакуация жителей. Также вблизи АЭС регулярно слышны взрывы. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится в заявлении агентства.
 
По словам гдавы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты организации в районе ЗАЭС постоянно слышат взрывы, в том числе и 5 мая.
 
"Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", - заявил Гросси.
 
Он подчеркнул, что этот крупный ядерный объект должен быть защищен.

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