



МАГАТЭ: Ситуация с украинской ЗАЭС становится непредсказуемой

Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили информацию о том, что из Энергодара, где проживает большинство персонала станции, началась эвакуация жителей. Также вблизи АЭС регулярно слышны взрывы. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится в заявлении агентства.



По словам гдавы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты организации в районе ЗАЭС постоянно слышат взрывы, в том числе и 5 мая.



"Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", - заявил Гросси.



Он подчеркнул, что этот крупный ядерный объект должен быть защищен.