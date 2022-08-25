



МАГАТЭ: шесть энергоблоков ЗАЭС остаются отключенными

В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС, которая сегодня впервые в истории была полностью отключена из сети.



В агентстве сообщили, что АЭС в городе Энергодар по-прежнему соединена с линией 330 кВ, идущей от близлежащей теплоэлектростанции, которая может обеспечивать резервное электроснабжение.



"Все 6 энергоблоков по-прежнему отключены от сети", - говорится в сообщении МАГАТЭ.



Глава агентства Рафаэль Гросси заявил: "Почти каждый день происходит новый инцидент на или около Запорожской АЭС. Мы не можем больше терять время. Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ, которая прибудет на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в области ядерной и физической безопасности".



