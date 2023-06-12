



МАГАТЭ разбирается со скачками уровня воды на ЗАЭС

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходим доступ к объекту вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине для выяснения причины значительного несоответствия между различными измерениями высоты резервуара, который подает воду для охлаждения шести установок объекта, реакторов и хранилищ отработавшего топлива.



Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.



По его словам, уровень Каховского водохранилища быстро падает с тех пор, как была серьезно повреждена нижняя плотина. На ЗАЭС сообщили, что работа была стабильным в течение примерно суток, как было измерено на входе в Запорожскую ТЭЦ (ЗТЭЦ), где вода впадает в канал для использования на ближайшей атомной электростанции.



Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, сегодня к 9 утра по местному времени уровень воды у ЗТЭС оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до прорыва плотины.



Вместе с тем, как сообщается, высота продолжает падать в других местах огромного водохранилища, что может привести к разнице примерно в 2 метра по сравнению с уровнем, о котором сообщает ЗТЭЦ. Высота уровня воды является ключевым параметром для продолжительной работы водяных насосов, говорится в заявлении.



"Возможно, это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным водоемом, отделенным от более крупного водохранилища. Но мы сможем узнать об этом только тогда, когда получим доступ к ТЭС", - отметил Гросси.



В МАГАТЭ также сообщили, что при текущей высоте водохранилища ЗТЭС водяные насосы продолжают работать. Однако сейчас они не эксплуатируются постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для нужд охлаждения в течение нескольких месяцев.



Бассейн-охладитель ЗАЭС и выпускной канал ЗТЭС являются неотъемлемой частью непрерывной подачи охлаждающей воды, и Гросси еще раз отметил, что поддержание их целостности имеет жизненно важное значение для безопасности станции.



"Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, находящейся в нескольких километрах от нас. Я полностью рассчитываю, что в ближайшее время наши специалисты смогут выехать туда для самостоятельной оценки ситуации. Я также лично подниму этот важный вопрос с Запорожской АЭС", - добавил гендиретор МАГАТЭ.



Как сообщал Mignews.ua, Международный уголовный суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС.