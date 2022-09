МАГАТЭ предлагает создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских сил.



"Я только что обратился в Совет Безопасности ООН и инициировал предложение создать зону ядерной безопасности и защиты в Запорожье. Это основывается на выводах нашей миссии на атомной станции, о чем говорится в нашем новом отчете", - написал Гросси в своем Twitter.



Глава МАГАТЭ подчеркнул, что "текущая ситуация недопустима". По мнению Гросси, лучшей мерой для защиты ядерных объектов в Украине, как и ее народа, было бы прекращение войны.





I have just addressed the #UNSC and launched a proposal to create a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) in #Zaporizhzhya. This is based on the findings from our mission to the power plant there, outlined in our new report. https://t.co/duM5UQYQrU