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МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности в Украине
03.11.2022 16:13 Ольга Белозерова

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности в Украине

Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки на трех объектах в Украине, которые проводились по запросу украинской стороны.

Как утверждается, инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам.

"На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения", - говорится в заявлении МАГАТЭ. 

 

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