МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности в Украине

Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки на трех объектах в Украине, которые проводились по запросу украинской стороны.



Как утверждается, инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам.



"На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения", - говорится в заявлении МАГАТЭ.





IAEA inspectors have completed in-field verification activities at three locations in #Ukraine at the request of the 🇺🇦 government — found no indications of undeclared nuclear activities and materials. https://t.co/RiY9hdJjSb pic.twitter.com/muPb3jeDOU