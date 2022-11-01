



МАГАТЭ: Из-за взрыва мины отключен энергоблок ЗАЭС

Линия электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции была остановлена ​​из-за взрыва мины. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.



"Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции, что стало последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта", - заявил он.



В МАГАТЭ напомнили, что взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС, в результате чего была отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт (кВ) между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4. Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, из резервной линии.



Напомним, российские военные спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов, вызвав гибель рыбы.