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МАГАТЭ: Две украинские атомные станции пострадали из-за российских ракет
17.11.2022 08:11 Раиса Вовк

МАГАТЭ: Две украинские атомные станции пострадали из-за российских ракет

Две украинских атомных электростанции – Хмельницкая и Ровенская – пострадали от массированного обстрела россиян 15 ноября. Об этом заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси

"Это было очень тревожное развитие событий. Это свидетельствует о потенциальных рисках для ядерной безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская атомная электростанция... ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварии", - говорится в заявлении. 

МАГАТЭ на основе полученной от украинской власти информации сообщила, что ХАЭС из-за военных действий (массированный вражеский обстрел – ред.) потеряла полный доступ к электросети.

Это заставило электростанцию временно перейти на резервное питание от дизель-генераторов. В этот период два реактора станции были остановлены, прекратив поставки электроэнергии домохозяйствам, заводам и другим объектам. Электроснабжение станции было восстановлено более чем через 9 часов.

РАЭС из-за обстрелов потеряла связь с одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. Вследствие этого станция снизила мощность, а один из ее четырех энергоблоков был автоматически отключен. Восстановить поставки электроэнергии РАЭС в украинскую сеть удалось в 04:00 16 ноября. 

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