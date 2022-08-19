



Ядерный шантаж: МАГАТЭ ждет доступ на ЗАЭС

Государственный департамент США располагает информацией о "безрассудных действиях" российских захватчиков на Запорожской атомной электростанции и "по злоупотреблениям и принуждению работников ЗАЭС россиянами".



Об этом рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.



"Мы аплодируем украинским властям и работникам станции за их приверженность ядерной безопасности в очень сложных условиях. США решительно осуждают безответственное игнорирование России ядерной безопасности", – сказал Прайс.



Он добавил, что МАГАТЭ должно получить доступ на Запорожскую АЭС, чтобы "удостоверить состояние ее безопасности и отслеживать ядерные материалы".



Как сообщал Mignews.ua, ранее Главное управление разведки сообщило сообщило о получении новых подтверждений информации о подготовке россиянами провокации на территории ЗАЭС в пятницу, 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала.