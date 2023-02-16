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Лукашенко рассказал, когда Беларусь может вступить в войну
16.02.2023 13:13 Ирина Демьянова

Лукашенко рассказал, когда Беларусь может вступить в войну

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", - отметил он.

Глава Беларуси добавил, что в случае нападения он готов нанести "жесточайший ответ", уточнив, что это касается не только Украины, но и других стран.
 
 

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