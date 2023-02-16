



Лукашенко готов предоставить плацдарм для нового наступления Путина на Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов позволить президенту Путину использовать его страну в качестве плацдарма для нового наступления на Украину. Так он ответил на вопрос корреспондента BBC Стива Розенберга во время пресс-конференции в Минске.



“Да, я готов….Вы говорите "вторжение", у нас разные взгляды на это.... Я думаю, что Россия была вынуждена осуществить эти действия для обеспечения своей безопасности….Я готов снова предоставить [территорию]. Но я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь - даже один солдат - придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей”, - заявил Лукашенко.



Вопрос участия Беларуси в войне обсуждается с февраля прошлого года, поскольку российские войска использовали территорию этой страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину, пишет телеграмм-канал Наблюдатель.



Также российские войска периодически наносят удары по Украине с аэродромов и пусковых установок, расположенных в Беларуси.

