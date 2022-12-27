



Литва присудила Премию свободы Украине и президенту Зеленскому

Литва присудила Премию свободы Украине и президенту Владимиру Зеленскому.



Решение единогласно поддержали все 113 литовских законодателей.



"Сегодня Украина – это европейская демократия, вынужденная бороться за выживание своей территории, культуры и народа, а также за свободу за всех нас. Вот почему Комиссия Премии свободы предложила вручить Премию свободы в этом году президенту Украины за его заслуги и заслуги украинского народа в их борьбе за независимость, свободу и демократию перед военной агрессией России", – спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.