Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000.



Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас в своем Twitter. Он отметил, что кроме гаубиц, Украине были переданы и боеприпасы.





🇱🇹🇺🇦Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE