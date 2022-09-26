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Литва передала Украине 50 бронетранспортеров М113
26.09.2022 17:05 Ольга Белозерова

Литва передала Украине 50 бронетранспортеров М113

Литва передала Украине 50 единиц бронетранспортеров М113.

Министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Об этом сообщает издание Delfi.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины, и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - заявил министр обороны Литвы. 

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