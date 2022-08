Литва готовит уже 30-й пакет военной помощи Украине

В Литве анонсировали 30-й пакет военной помощи Украине.



Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что к отправке готовятся 29-я и 30-я партии помощи.



"С начала войны в Украину из Литвы было отправлено 28 партий военной поддержки. 29 и 30 партии уже готовятся! О содержании расскажу в ближайшее время", - заявил министр.





28 shipments of military support have been sent to 🇺🇦 from 🇱🇹 since the beginning of the war. ✅ Shipments 29 and 30 are already being prepared! I will announce the content in the nearest future.