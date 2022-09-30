



Лиман на 90% окружен



Паблик Ukraine Battle Map опубликовал карту боевых действий на лиманском направлении на 30 сентября.



Лиман сейчас на 90% полностью окружен, и украинские силы держат единственный путь из Лимана под огневым контролем. Бои идут возле Торска и Заричне, чтобы отрезать последний оставшийся выход ВС РФ.



Тот же ресурс сообщает: “В районе Лимана находится примерно 2,500 российских солдат в оперативном окружении. Там может оказаться до 3,500 российских солдат. Они должны отойти, потому что они близки к полному окружению”.

