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Лиман на 90% окружен
30.09.2022 12:47 Аркадий Бочаровский

Лиман на 90% окружен


Паблик Ukraine Battle Map опубликовал карту боевых действий на лиманском направлении на 30 сентября.

Лиман сейчас на 90% полностью окружен, и украинские силы держат единственный путь из Лимана под огневым контролем. Бои идут возле Торска и Заричне, чтобы отрезать последний оставшийся выход ВС РФ.

Тот же ресурс сообщает: “В районе Лимана находится примерно 2,500 российских солдат в оперативном окружении. Там  может оказаться до 3,500 российских солдат. Они должны отойти, потому что они близки к полному окружению”.
 

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