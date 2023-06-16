



Лидеры нескольких стран Африки разработали “меры доверия” для прекращения огня

Лидеры нескольких стран Африки разработали “меры доверия” для прекращения огня между Москвой и Киевом. Об этом сообщает агентство Reuters.



Меры, которые планируют предложить африканские страны, включают в себя отвод российских войск с украинских территорий, отказ от тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и смягчение санкций.



Как пишет Reuters, 16 июня лидеры ЮАР, Коморских островов, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Республики Конго прибыли в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день они отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.



В документе говорится, что вышеупомянутые меры “должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность разработать собственные стратегии по восстановлению мира”.



В проекте документа также отмечается, что соглашение о прекращении огня необходимо подкрепить переговорами между Россией и Западом.