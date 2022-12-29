



Личный информатор Стрелкова-Гиркина получил 10 лет тюрьмы

Личный информатор бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина проведет за решеткой 10 лет.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины, собравшая "безоговорочные доказательства вины российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях украинских Сил обороны в Донецкой области".



Сотрудники СБУ задержали информатора Гиркина в ходе операции в мае этого года.



В СБУ отметили, что осужденный вышел на Стрелкова-Гиркина через соцсеть "Одноклассники" и предложил свою помощь. По данным следствия, злоумышленник перед задержанием в Донецкой области по поручению Стрелкова-Гиркина пытался выявить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также он передавал локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.



Суд назначил информатору наказание в виде 10 лет лишения свободы.