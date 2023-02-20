



Леонардо Ди Каприо сделал взнос в украинский Фонд Елены Зеленской

Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на помощь детям, на жизнь которых повлияла война.



Фонда поддерживает детские дома семейного типа в Украине, где дети чувствуют себя комфортно. Одной из семей, поддерживаемой Фондом Елены Зеленской, является семья Родных. В ней воспитывают восемь детей – среди них Виктория, которой диагностировали психическое расстройство. Семья пережила оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянные обстрелы.



“Мы хотим поблагодарить @leonardodicaprio за его недавний вклад в Фонд Елены Зеленской в поддержку народа Украины. Его вклад заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых оборвала война”, – говорится в сообщении на официальной странице Фонда в Instagram. "Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь".



Фонд Зеленской также помогает восьми воспитанникам детского дома семейного типа Олешко. Их дом был разрушен россиянами, а отец защищает Украину на передовой. Кроме этого, Фонд заботится о 3-летней Виолете из семьи Ханадеевых. Ее родители еще 9 лет назад покинули родной дом из-за войны и больше не возвращались.



"Мы помогаем детям иметь полноценное детство без помех для образования, медицины и социального обеспечения", – говорят работники Фонда.

