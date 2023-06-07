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электропровода
07.06.2023 09:51 Наталья Богинская

Курский губернатор: Два города остались без энергии после обстрела Украины

По словам губернатора региона, два города в Курской области на западе России потеряли электроэнергию, а один человек был ранен в среду после того, как Украина ночью сбросила взрывчатку на электроподстанцию ​​недалеко от границы.

“Один из рабочих получил осколочные ранения при восстановлении электроснабжения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему все необходимое лечение”, – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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