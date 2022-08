Кулеба заявил о готовности гендиректора МАГАТЭ возглавить делегацию на ЗАЭС

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси о ситуации на Запорожской АЭС.



"Во время нашего разговора генеральный директор МАГАТЭ сообщил мне, что в ответ по приглашению Украины он готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную станцию. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России", – написал Кулеба в Twitter.



In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities.