



Кулеба: "Нам не дали доказательств, что в Польше упала украинская ракета"

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не были предоставлены доказательства, указывающие на то, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена из украинской системы ПВО.



Об этом Кулеба заявил в интервью газете Le Parisien.



"Мы слышали политическую риторику о том, что это была украинская зенитная ракета, но не видели доказательств", - заявил Кулеба, подчеркнув, что у ВСУ есть информация, что ракета была не украинской.



Кроме этого, глава украинского МИД считает, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения Украины и Запада.