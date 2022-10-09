



Крымский мост: взрывчатка могла быть установлена на одной из опор

В сети распространяется версия о том, что Крымский мост был поврежден не в результате взрыва грузовика. Интернет-пользователи утверждают, что на кадрах с места происшествия видно, что взрывчатка могла быть установлена на одной из опор инфраструктурного объекта.



"Взрыв был под мостом, в месте, которое фура проехала. Взрывчатка была на опоре. Взрывом подбросило пролет, который деформировался и съехал в сторону, в море", - отмечают комментаторы.



"Следим за фурой, это не фура взорвалась, это справа от фуры взрыв и, скорее всего, под мостом. Почему пролеты упали? Так как взрыв под мостом! Как будто миниподлодка, начиненная взрывчаткой, взорвалась под мостом", - пишет Telegram-канал "Украина 365".





