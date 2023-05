Использованию маскировки российская военная доктрина придает большое значение. Однако в ходе войны с Украиной эта тактика показала свою неэффективность.



Такие выводы аналитиков Министерства обороны Великобритании изложены в очередной сводке, опубликованной в Twitter.



Так, в сводке отмечается, что 24 мая Россия провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста, соединяющего российский город Керчь с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, частично маскирующей мост.



Дымовую завесу ставили автомобильные дымогенераторы ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войска ядерной, биологической и химической защиты.



По данным британской разведки, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.



"Однако на практике российская маскировка, как правило, была неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", – отмечают в Минобороны Британии.



