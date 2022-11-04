



Крымский мост опять "устал" – в движении объявлен "перерыв"

В движении автомобилей по Крымскому мосту анонсирован перерыв. Причина – мост нуждается в "технологических работах".



Таким образом россиянам рекомендуют ездить в Крым по так называемому "наземному коридору" через южные области Украины, которые пока что удерживают оккупационные войска.



Заявлено, что технологические работы на Крымском мосту российские оккупанты будут проводить несколько дней. Из-за этого движение по нему будет идти с перерывами.



В частности, Минтранс РФ в пятницу, 4 ноября, сообщил: "С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ".



В эти дни ведомство рекомендует россиянам ездить в Крым по так называемому "наземному коридору" через южные области Украины, которые пока что удерживают российские оккупационные войска.



Напомним, 8 октября на Крымском мосту зафиксировали взрыв и пожар. На железнодорожной части моста сгорел грузовой поезд, на автомобильной – обрушилась часть дорожного полотна. Погибли несколько человек.

