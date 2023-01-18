



Крушение в Броварах: МВД опубликовало список погибших в вертолете сотрудников

Коллектив Министерства внутренних дел выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе в Броварах.



В сообщении говорится, что 18 января при исполнении служебных обязанностей погибли:



министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,

первый заместитель главы МВД Евгений Енин,

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,

ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,

командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,

пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолет, прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.



Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина.