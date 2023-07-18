



Кремль: удары по Одессе - возмездие

Удары по объектам портовой инфраструктуры были "ударами возмездия" за Крымский мост. Так атаку по Одессе и Николаеву, совершенную войсками РФ ночью 18 июля, прокомментировали в России, а именно, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.



По его словам, российские власти с самого начала знали, что за атакой на Крымский мост стоит Киев, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе якобы являются "возмездием" за Крымский мост, еще раз заявил он, заметив при этом, что Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются.



Тем временем, в российском оборонном ведомстве объявили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия. Силы РФ применили ракеты и ударные беспилотники.



Прокомментировали ночную атаку на Одессу и Николаев и в Офисе Президента Украины. Так, руководитель Офиса Андрей Ермак написал: "Мир должен понимать, что цель России - это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад".





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Кроме того, оперативное командование "Юг" показали последствия российского возмездия в Одессе:



