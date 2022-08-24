



"Кремль помешан на датах": украинцев предупредили об угрозе ударов

В День независимости Украины, 24 августа, сохраняется высокая угроза ударов и провокаций со стороны россиян.

Такое предупреждение сделало Главное управление разведки Украины.

На сегодняшний день также попадает полгода с момента начала полномасштабной войны в стране.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован", - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.