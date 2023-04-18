



Кремль: поездки Путина в Херсонскую область и “ЛНР” не готовились заранее

Рабочие поездки президента России Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР не готовились заранее. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



"Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", – передает сообщение РИА Новости.



Российский президент посетил штаб группировки войск Днепр на херсонском направлении и заслушал доклады военачальников, а также попросил военных высказать мнение об обстановке. Кроме того, Путин поздравил бойцов с Пасхой и передал им в дар копию иконы, принадлежавшей одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи.



Он также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в так называемой "ЛНР", где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении.





