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Красный Крест в Украине работает
10.10.2022 17:11 Александр Юзовский

Красный Крест в Украине работает

Международный Комитет Красного Креста опроверг информацию о том, что организация приостановила деятельность на территории Украины.

Текст сообщения:

Внимание! В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины.

❗️Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим.

❗️Партнеры по международному движению Красного Креста также продолжают работать на территории Украины, чтобы совместными усилиями помочь как можно большему числу людей.



Информационный отдел

Национальный комитет Общества Красного Креста Украины

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