



Красный Крест в Украине работает

Международный Комитет Красного Креста опроверг информацию о том, что организация приостановила деятельность на территории Украины.



Текст сообщения:



Внимание! В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины.



❗️Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим.



❗️Партнеры по международному движению Красного Креста также продолжают работать на территории Украины, чтобы совместными усилиями помочь как можно большему числу людей.







Информационный отдел



Национальный комитет Общества Красного Креста Украины