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Краматорск: уже 11 погибших. РФ признала атаку по городу "Искандерами" | Фото: Telegram
28.06.2023 19:39 Дара Киевская

Краматорск: уже 11 погибших. РФ признала атаку по городу "Искандерами"

Число погибших в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области увеличилось до 11-ти человек.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.



В свою очередь российские оккупанты признали свою причастность к ракетному удару и массовому убийству жителей города Краматорск. Об этом сообщил спикер Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конaшенков на брифинге в среду, 28 июня.
 
По его версии, ракета якобы ударила по пункту временной дислокации командного состава 56-мотопехотной бригады ВСУ. При этом Конашенков не объяснил численные жертвы среди мирного населения.

Напомним, что во вторник вечером, 27 июня, российские оккупанты ракетами "Искандер" нанесли удар по кафе в Краматорске. Среди погибших 17-летняя девушка и 14-летние сестры, также ранен 61 человек.

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