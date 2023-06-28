



Краматорск: уже 11 погибших. РФ признала атаку по городу "Искандерами"

Число погибших в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области увеличилось до 11-ти человек.



Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.







В свою очередь российские оккупанты признали свою причастность к ракетному удару и массовому убийству жителей города Краматорск. Об этом сообщил спикер Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конaшенков на брифинге в среду, 28 июня.



По его версии, ракета якобы ударила по пункту временной дислокации командного состава 56-мотопехотной бригады ВСУ. При этом Конашенков не объяснил численные жертвы среди мирного населения.



Напомним, что во вторник вечером, 27 июня, российские оккупанты ракетами "Искандер" нанесли удар по кафе в Краматорске. Среди погибших 17-летняя девушка и 14-летние сестры, также ранен 61 человек.