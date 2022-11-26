



Космическая разведка: украинцы обнаружили 2600 единиц техники сил РФ

Главное управление разведки минобороны Украины провело космическую радиолокационную разведку российских объектов, которые находятся на временно захваченных территориях Украины, так и в тылу сил РФ.



В результате разведки были обнаружены 2600 единиц военной техники, сообщили в ГУР МО.



Разведка проводилась с помощью спутника ICEYE, а также благодаря доступу к базе данных SAR-спутников. Были обнаружены танки, САУ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРПК "Панцирь-С1", переправы, катера, а также размещение скрытых позиций российских войск в лесных массивах.



