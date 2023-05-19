



Контрнаступления в районе Бахмута: у ВСУ – тактически значимые успехи, – ISW

В ходе контрнаступлений 18 мая в районе Бахмута Вооруженные Силы Украины добились тактически значимых успехов. Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Аналитики отмечают: ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступательных операций в четверг.



"Эти операции являются продолжением локальных контрударов, которые украинские силы проводят уже несколько дней, и не отражают начала крупной новой операции. Многие российские блогеры утверждали, что украинские силы прорвались с северо-запада через российские оборонительные рубежи к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клищевки (6 км к юго-запада от Бахмута)", - сказано в отчете на сайте ISW.



Кроме этого, военные блогеры утверждали, что вооруженные силы РФ отступили с позиций севернее н. п. Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута), на позиции, которые находятся южнее самого Бахмута, но ВСУ еще не вошли в город.



В свою очередь владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что войска агрессора уступили 570 метров территории к северу от Бахмута, что согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что ВСУ продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута.



Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый также заявил, что за минувшие сутки ВСУ продвинулись на 1700 метров, а 3-я отдельная штурмовая бригада заявила, что контратаки бригады расширили украинский "клин" в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и 700 метров в глубину.



Западные аналитики также отмечают, что украинские официальные лица указали на то, что ВСУ перехватили инициативу на поле боя в районе Бахмута.



"Череватый заявил 18 мая, что украинские силы вернули себе инициативу на поле боя и вынуждают российские силы реагировать на действия Украины, в том числе путем переброски подразделений ВДВ России на фланги Бахмута для защиты от украинского наступления", - сказано в сообщении.



Замминистра обороны Украины заявила, что россияне перебросили большую часть своих резервов в район Бахмута, вероятно сделав это в ущерб другим районам линии фронта.



Ранее аналитики ISW предположили, что военное командование РФ перебрасывает военные средства в район Бахмута, чтобы усилить наступательные возможности ЧВК "Вагнер" и одержать тактическую победу перед украинским контрнаступлением.



"Ограниченный характер наступательных операций "Вагнера" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе. Российские блогеры утверждали, что силы Вагнера начали штурм одного из последних украинских укрепрайонов в западной части Бахмута", - цитирует отчет ISW Интерфакс-Украина.



Оккупационный чиновник во временно захваченной части Запорожской области и видный представитель информационного пространства РФ Владимир Рогов заявил, что 17 мая силы ЧВК "Вагнер" перерезали дорогу Бахмут-Часов Яр в западной части Бахмута, однако ISW не может подтвердить это заявление.



В свою очередь, Пригожин ранее утверждал, что ЧВК "Вагнер" продвинулась в Бахмуте на 260 метров и что ВСУ контролируют только 1,28 квадратных километра города. Один военный блогер заявил, что силы Вагнера увеличили скорость своего продвижения после того, как оккупанты доставили ЧВК боеприпасы, однако заявленная Пригожиным ежедневная скорость продвижения оставалась в основном неизменной.