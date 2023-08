В британской разведке назвали довольно неожиданный фактор, точнее один из них, который замедлил контрнаступление ВСУ – это подлесок, выросший на полях сражений на юге Украины.



Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в настоящее время оставлены под паром в течение 18 месяцев, при этом возвращение сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Вероятно, это и является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе, отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.



По данным британской разведки, дополнительное укрытие помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание оборонительных минных полей.



"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытных атак пехоты, в результате обеим сторонам становится труднее продвигаться вперед", – отмечают в Минобороны Британии.



