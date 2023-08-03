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Контрнаступление ВСУ замедлили… кусты и сорняки, – британская разведка
03.08.2023 12:18 Mignews | фото: GeneralStaff.ua

Контрнаступление ВСУ замедлили… кусты и сорняки, – британская разведка

В британской разведке назвали довольно неожиданный фактор, точнее один из них, который замедлил контрнаступление ВСУ – это подлесок, выросший на полях сражений на юге Украины.

Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в настоящее время оставлены под паром в течение 18 месяцев, при этом возвращение сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Вероятно, это и является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе, отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, дополнительное укрытие помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание оборонительных минных полей.

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытных атак пехоты, в результате обеим сторонам становится труднее продвигаться вперед", – отмечают в Минобороны Британии.
 


Напомним, контрнаступление ВСУ началось в начале июня. До сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

В то же время The New York Times и Bloomberg сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ, пишет РБК-Украина. Так, источники The New York Times утверждают, что усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха – далее в Мелитополь.

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