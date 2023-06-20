



Контрнаступление ВСУ: в СНБО – прокомментировали, в ISW – проанализировали

Контрнаступление ВСУ идет по четкому продуманному плану, и украинские военные имеют определенный успех на ряде направлений. Отклонений от это плана нет. Но что это за план – знает ограниченный круг лиц в Украине. Однако это не работа дней или даже недель, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов в эфире "24 канала".



Данилов подтвердил, что ВСУ мужественно отвоевывают территорию Украины, однако попросил не ждать от контрнаступления скорых результатов.



"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц", – рассказал секретарь СНБОУ, подчеркнув, что у украинских военных есть четкая тактика и стратегия, которая была предварительно разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.



"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", - добавил секретарь СНБО.



Надо сказать, что заявление Данилова последовало после заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который также заверил: операция продолжается по плану, несмотря на яростное сопротивление оккупантов, украинские воины делают все возможное для освобождения территории Украины.



Так, в понедельник, 19 июня, генерал Залужный вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.



"Противник пытается не допустить продвижения украинских подразделений. Поэтому развернута система фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов", - написал Валерий Залужный в своем Telegram-канале.





О том, что Силы обороны Украины добились определенных успехов в ходе наступательных действий на ряде направлений в разных областях, написали в своем новом отчете и аналитики Института изучения войны (ISW).



Аналитики указывают, что украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта, и 19 июня добились успехов.



Так, российский "военкор" сообщил, что 19 июня бойцы ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополивки (ок. 12 км к северо-востоку от Бахмута).



По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю Силы обороны на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.



Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали южнее Большой Новоселки на западе Донецкой области.



Кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.



Военные блогеры также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня.



В министерстве обороны Великобритании 19 июня оценили, что РФ, вероятно, перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.



Ключевые выводы

19 июня РФ нанесла беспилотные и ракетные удары по югу Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что китайское правительство подтвердило, что оно не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь РФ для использования в Украине.

Американский оборонный производитель Lockheed Martin заявил, что готов помочь Украине в эксплуатации и обслуживании истребителей Lockheed F-16, если страны НАТО согласятся направить их в Украину.

Связанный с Кремлем российский технологический гигант "Яндекс" заявил, что международные санкции против РФ помешали компании предоставить ФСБ пользовательские данные в соответствии с российским законом о безопасности, что привело к значительному штрафу.

Войска РФ закрепились в районе Купянска и продолжали наступление на рубеже Сватово - Кременная.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские силы проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Российские и украинские войска провели ограниченные атаки на линии Авдеевка - Донецк и добились незначительных успехов.

Украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областями.

ВСУ провели ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области.

Российская ЧВК "Вагнера" продолжает усилия по расширению кадрового резерва после значительных потерь в Украине.

Российские источники утверждают, что в оккупированном Крыму в Симферополе взорвалась машина, в которой находился оккупационный "чиновник" Запорожской области.

Надо отметить, что в последние дни контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу, в результате чего ВСУ уже уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.



В частности, 19 июня в Минобороны подтвердили деоккупацию села Пятихатки в Запорожской области, которые были опорным пунктом войск РФ на Таврическом фронте, и его освобождение имеет особенное стратегическое значение - Пятихатки расположены в 26 км к юго-востоку от города Орехов и в 41 км к юго-востоку от Запорожья, почти на побережье бывшего Каховского водохранилища.

Освободили Пятихатки военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. “Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие", – рассказали украинские защитники.



Напомним, по данным агентства Reuters, украинское военное руководство задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад. В связи с этим, отмечают журналисты, можно считать, что основная битва еще впереди.